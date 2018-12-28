Karaman'da Kısa Dönem Erlerin Yemin Töreni

Karaman'da silah altına alınan 373. kısa dönem yükümlü erler için yemin töreni düzenlendi.

Karaman'da silah altına alınan 373. kısa dönem yükümlü erler için yemin töreni düzenlendi.



Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde düzenlenen yemin töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından jandarma tanıtım filmi izlendi.



Daha sonra Karaman İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 373'üncü kısa dönem askerler, Türk bayrağı ve tüfeğin üzerine ellerini koyarak yemin etti.



İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin de konuşmasında yemin eden askerlere seslenerek, yeminlerine sadık kalacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmadığını ifade etti.



Şahin, askerlerin görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını, kanun ve nizamı, doğruluk ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceklerini belirterek, şunları söyledi;

"Kutsal asker ocağına adımınızı attığınız ilk günden itibaren yurdumuzun dört bir yanından gelen arkadaşlarınızla bütünleştiniz. Biraz önce milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve yakınlarınızın huzurunda gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namusunuz ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant vatan sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, aynı zamanda kahraman Türk jandarmasına mensup olduğunuzun bir belgesidir."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından eğitim ve spor alanında başarılı olan ve birliğe ilk katılan erlere ödül verildi.

Törenin ardından kısa dönem erler aileleriyle hasret giderdi.

Törene, Vali Fahri Meral, cumhuriyet başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri, askeri erkan ve asker yakınları katıldı.

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