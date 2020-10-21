Karaman'da öğretmenlere başarı belgeleri verildi - Son Dakika

Karaman Valiliği bünyesinde koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan öğretmenlere, başarı belgesi verildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Valilik makamında düzenlenen programda, koronavirüs salgını nedeniyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek grubunun, toplum nezdinde çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Işık, başarı belgelerini verdiği öğretmenlere görev yaptıkları süre içerisinde gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Işık, öğretmenlere başarı belgelerini takdim etti.