Karaman'da Otomobil Yaşlı Kadına Çarptı

Karaman\'da Otomobil Yaşlı Kadına Çarptı
12.01.2026 10:24
Karaman'da otomobilin çarptığı 79 yaşındaki kadın yaralandı, sağlık durumu iyi.

Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Urgan Mahallesi 1991. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. (45) idaresindeki 70 DE 021 plakalı otomobil aniden yola çıkan 79 yaşındaki A.Ö.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşlı kadının koşarak arabaya kendisinin çarptığını ileri süren otomobil sürücüsü. K.Ç., "Kadının elinde bir şey vardı. Kadın geldi arabanın aynasına çarptı. Elinde de bir cisim vardı o da arabanın camına çarptı, diyerek kazayı polis ekiplerine anlattı. Yaralanan yaşlı kadının terlikleri ise kaza yerinde görüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

