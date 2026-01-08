Karaman'da Tabanca ile Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

1) TARTIŞTIĞI BABA İLE 3 OĞLUNU TABANCA İLE VURUP, KAÇTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

KARAMAN'da M.K., borç meselesi nedeniyle husumet yaşadığı baba ile 3 oğlunu tabanca ile vurarak yaralandı. 4 yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.K., borç meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Mustafa Ş. (69) ile oğulları Kazım Ş. (39), Arif Ş. (27) ve Emre Ş. (31) ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma büyüyünce M.K., tabancayla baba ve 3 oğluna ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken; polis, M.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ, OLAY ANI KAMERADA

Karaman'da M.K.'nın borç meselesi nedeniyle Mustafa Şahin ve oğulları Yunus Emre Şahin, Kazım Şahin, Arif Şahin'i tabancayla vurarak yaraladığı olayda hastaneye kaldırılan Yunus Emre Şahin, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisi ise devam ediyor. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.