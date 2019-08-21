IHAAW141441-GEN/21-08-2019



- Karaman'da tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi, kentin çeşitli yerlerindeki terk edilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş metruk binaları yıkarak yerine geçici otopark alanı oluşturuyor.

Valilik ve muhtarlık işbirliğiyle farklı bölgelerde bulunan metruk binaların yer tespitini yapan Karaman Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alarak eskimiş ve kentin görüntüsü bozan yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Halkın can ve mal güvenliği düşünülerek yapılan bu çalışma ile aynı zamanda yıkılan alanlar belediye fen işleri ekiplerince yeniden düzenlenerek otopark alanına dönüştürülüyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Kentimizin belirli bölgelerinde yer alan ve zaman zaman uygunsuz amaçlar için kullanılan metruk yapıları temizlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için tehlike arz eden ve kullanılmayan terk edilmiş binalar tespit edilip arsa sahiplerinden alınan izinler sonrası tek tek yıkılıyor. Yıkılan yapıların bulunduğu alan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce zemin düzenlemesi yapılarak geçici otopark alanı olarak değerlendiriliyor. Şehrin trafiğini rahatlatmak, halkımızın güvenliğini sağlamak ve beraberinde estetik anlamda düzenlemeler yapmak üzere bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.

(MD-RÇ-AH-Y)



21.08.2019 14: 20: 07 TSI

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