Karaman'da "Yaşamsal Çizgiler" adlı resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Karaman'da "Yaşamsal Çizgiler" adlı resim sergisi açıldı

11.05.2022 15:45
Karaman'da "Yaşamsal Çizgiler" adlı resim sergisi açıldı

Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Yaşamsal Çizgiler" adlı resim sergisi açıldı.

Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Yaşamsal Çizgiler" adlı resim sergisi açıldı.

Taş Bina'daki sergi, Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Zuhal Tuna ve öğrencileri tarafından hazırlandı.

Tuna, sergininin açılışı sonrası davetlilere eserler hakkında bilgi verdi.

Sergi açılışına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emra Sert, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bayır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Serin ve vatandaşlar katıldı.

Serginin, 3 gün boyunca ziyarete açık olacağı bildirildi.

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Halk Eğitim Merkezi, Türk Dil Bayramı, Yunus Emre, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da 'Yaşamsal Çizgiler' adlı resim sergisi açıldı - Son Dakika


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