Son Dakika Haberleri: Karaman'dan Başkan Pekmezci'ye Ziyaret

Karaman'dan Başkan Pekmezci'ye Ziyaret

2 saat önce

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman ile Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karaman'dan Başkan Pekmezci'ye Ziyaret, System.String[]
Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman ile Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Başkan Pekmezci'ye hayırlı olsun da bulunarak görevinde başarılar diledi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlimiz için en iyi hizmeti sunabilmeye gayret edeceğiz" dedi. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:40 Kaynak: İHA
Hükmü Pekmezci, Bayburt, Karaman, Güncel
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