Karaman'dan Başkan Pekmezci'ye Ziyaret
2 saat önce
Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman ile Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bayburt
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:40 Kaynak: İHA
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman
ile Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Başkan Pekmezci'ye hayırlı olsun da bulunarak görevinde başarılar diledi.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlimiz için en iyi hizmeti sunabilmeye gayret edeceğiz" dedi. - BAYBURT
Son Dakika! Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi
İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak
Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında
Oyuncu Tolga Çevik'ten İstanbul Oylarının Yeniden Sayılmasına İlginç Yorum