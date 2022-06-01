Karaman'dan kısa kısa - Son Dakika
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Karaman'dan kısa kısa

01.06.2022 16:41
Karaman'dan kısa kısa

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversiteden mezun olan milli sporcuları makamında kabul etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversiteden mezun olan milli sporcuları makamında kabul etti.

KMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan mezun olan milli sporcular; Taha Akgül, Nur Tatar, Soner Demirtaş, Recep Kara, Ender Coşkun ve Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar Rektör Ak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında defalarca şampiyon olan milli sporcuları tebrik ederek, ülkeye ve Türk sporuna yapmış oldukları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Karaman Valisi Akkoyun'dan Belediye Başkanı Kalaycı'ya Ziyaret

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti. Kalaycı ile makamında bir araya gelen Vali Akkoyun, kent hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Çalışmalarında başarılar dileyen Vali Akkoyun'a, Başkan Kalaycı da ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Tasarım Beceri Atölyesi Açıldı

Karaman'da merkeze bağlı Sudurağı beldesi Karaman Bey İlkokulunda oluşturulan tasarım ve beceri atölyesi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, eğitime katkısı olan kurumlara ve hayırseverlere teşekkür ederek Milli Eğitim Bakanlığın fırsat eşitliğini artırmaya dönük bu yıl uygulamaya koyduğu Temel Eğitimde 10 Bin Okul ve Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projelerinin öneminden bahsetti.

Okullarda açılan atölye ve kütüphanelerin öğrencilere hayal kurduracak, hayallerin gerçeğe dönüşmesini sağlayan serüveni başlatacak önemli mekanlar olduğunu vurgulayan Çalışkan, 21. yüzyıl becerilerine sahip, dünyaya yön verecek neslin, öğretmenlerin ışığında yetişen bu nesil olacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından tasarım ve beceri atölyesi ile kütüphanenin açılışı yapılarak günün anısına öğrencilerle fotoğraflar çekildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'dan kısa kısa - Son Dakika


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