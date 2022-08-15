Düzenlenen operasyonla M.İ. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 20 sikke, 5 yüzük, 3 çeşitli obje ele geçirildi.

Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.İ. ve S.Ç'nin elinde tarihi eser ve ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Ermenek, Karaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

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