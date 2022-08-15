Karaman'da tarihi eser operasyonu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 28 obje ele geçirildi.
Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.İ. ve S.Ç'nin elinde tarihi eser ve ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonla M.İ. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 20 sikke, 5 yüzük, 3 çeşitli obje ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
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