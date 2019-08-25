Son Dakika Haberleri: KARAMAN İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE 20 TONLUK KAYA DÜŞTÜ, OPERATÖR SON ANDA KURTULDU
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KARAMAN İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE 20 TONLUK KAYA DÜŞTÜ, OPERATÖR SON ANDA KURTULDU

1 saat önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında toprak kayması nedeniyle dağın eteğinden düşen 20'şer tonluk 3 kaya parçasından 1'i, kazı çalışması yapan iş makinesinin üzerine düştü.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında toprak kayması nedeniyle dağın eteğinden düşen 20'şer tonluk 3 kaya parçasından 1'i, kazı çalışması yapan iş makinesinin üzerine düştü. Kayaların yuvarlanıp üzerene geldiğini fark eden iş makinesinin operatörü Hakan Yörük (24) ise kaçıp san anda kurtuldu.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Ermenek- Güneyyurt Beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Operatör Hakan Yörük, yol genişletme çalışması nedeniyle iş makinesiyle dağın eteğinde kazı çalışması yapmaya başladı. Bu sırada toprak kayması nedeniyle dağın eteğindeki yaklaşık 20'şer tonluk 3 kaya parçasından 1'i iş makinesinin üzerine diğerleri de yola düştü. Operatör Yörük ise kaya parçalarının yuvarlanıp üzerine doğru geldiği fark edince kaçıp son anda kurtuldu. Şans eseri yaralanan olmazken iş makinesinin büyük bir bölümü kaya parçasının altında kaldı.

Yörük'ün ise 3 gün önce evlendiği öğrenildi.

Güneyyurt, Ermenek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:59 Kaynak: DHA
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