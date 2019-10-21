Son Dakika Haberleri: Karaman sigara vermeyince bıçaklandı
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Karaman sigara vermeyince bıçaklandı

21 dakika önce

Sigara vermeyince bıçaklandıKaraman'da, parkta oturan Osman Yayla (26), sigara vermediği kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

Sigara vermeyince bıçaklandı

Karaman'da, parkta oturan Osman Yayla (26), sigara vermediği kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

Olay, dün akşam Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Osman Yayla, parkta oturduğu sırada yanına kimliği belirsiz 2 kişi gelip, sigara istedi. Yayla, sigara vermedi. Bunun üzerine 2 saldırgan, Yayla'yı bacağından bıçaklayıp, yaraladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde kalan Yayla, çevredekilerin ihbari üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman sigara vermeyince bıçaklandı

Karaman, Çelebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:54 Kaynak: DHA
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