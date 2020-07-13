Karaman TSO Başkanı Alkan'dan İSO 500'e giren firmaya tebrik - Son Dakika

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren Karamanlı firma Bifa Bisküvi San. ve Gıda A.Ş.'yi tebrik ederek teşekkür mesajı yayımladı.

Alkan mesajında İstanbul Sanayi Odası'nca yaptırılan 2019 yılı araştırmasına göre Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 186. sırada yer alan Bifa Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş kutladığını belirtti.

İsteklerinin Karaman'dan daha fazla şirketin listeye dahil olması ve Karaman'ın üretim, istihdam ve ticaret potansiyelinin istikrarlı bir şekilde yükselmesi olduğunu ifade eden Alkan, şunları kaydetti:

"Adını büyük sanayiciler arasına yazdırarak bizlere bu gururu yaşatan Bifa Bisküvi ve Gıda San. A.Ş.'nin Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alması bizleri gururlandırmıştır. Karaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ülkemizin zor şartlarına rağmen yılmadan üreten, istihdam oluşturan, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan Bifa Bisküvi yetkililerini ve çalışanlarını tebrik eder, gelecek yıllarda daha üst sıralarda yer almalarını ve başarılarının devamını temenni ederim."