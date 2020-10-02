Karaman Valisi Işık'tan HES kodu denetimi - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri kapsamında Karaman - Mut yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında denetlemede bulundu.

Işık, trafik ekiplerinden koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yürütülen uygulamalar hakkında bilgiler alarak, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin olarak maske kullanımı, fiziki mesafenin korunması ve temizlik kullanımının önemine dikkat çeken Işık, 21 Eylül tarihi itibariyle kullanımı zorunlu hale gelen HES kodu uygulamasının cep telefonlarına indirilmesi konusunda yolculuk yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Işık, koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlere ve kurallara uyulmasının önemli bir yeri olduğunu belirtti.