Karamürsel'de meyve ve sebzenin korunmasına yönelik proje geliştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamürsel'de meyve ve sebzenin korunmasına yönelik proje geliştirildi - Son Dakika

Karamürsel'de meyve ve sebzenin korunmasına yönelik proje geliştirildi

6 saat önce

Karamürsel ilçesinde, farklı türdeki meyve ve sebzelerin korunması ve yaşatılması, yetişen meyve ve sebzelerin işlenerek değerlendirilmesi konusunda iki proje hazırlandı.

Karamürsel'de meyve ve sebzenin korunmasına yönelik proje geliştirildi, System.String[]

Karamürsel ilçesinde, farklı türdeki meyve ve sebzelerin korunması ve yaşatılması, yetişen meyve ve sebzelerin işlenerek değerlendirilmesi konusunda iki proje hazırlandı.

Karamürsel Çevre Kültür Dernek Başkanı Ahmet Akgüner, yaptığı açıklamada, 1970'li yıllardan itibaren gençlerin tarlaları terk ederek, fabrikalara yöneldiğini belirtti.

Bu nedenle üretimin düştüğünü vurgulayan Akgüner, "Bu süreçte kimyasal ilaç ve gübre kullanımı da yaygınlaştı. Toprak ve yaban hayatı zarar gördü. Kayıplarımızı yıllar sonra fark ettik. Son yıllarda kimyasalların insan sağlığına zararları ve beslenme konusunda bilincin artması, organik tarım ve geçmişin mirası olan meyve sebze türlerinin üretimini gündeme getirdi. Karamürsel'de 'Meyve Mirası Projesi' ile geçmişin mirası olan farklı türdeki meyve ve sebzelerin korunması ve yaşatılmasını amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

İlk olarak bahçelerde bu türlerin tespitinin yapıldığını ve bir envanter çıkarıldığını dile getiren Akgüner, "Kimyasal ilaç kullanılmayan proje bahçeleri oluşturuldu. Fidan dikilerek ya da aşılama ile eski türler çoğaltılıyor. Çok sayıda duyarlı kişi de talepte bulunuyor. Biz aşı kalemi temin ediyoruz. Tepeköy, Ereğli, Çamçukur ve Pazarköy de başlayan çalışmalar yaygınlaşıyor." dedi.

İkinci proje kapsamında da yetişen meyve ve sebzelerin işlenerek değerlendirilmesinin hedeflendiğini anlatan Akgüner, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında marmelat, reçel, meyve suyu, kurutma, sirke, köy ekmeği üretimi yapılacak. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından uygulamalı olarak eğitim verilecek. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretim için İlçe Tarım Müdürlüğü uzmanları destek verecek. Araştırma ve tespitlerimizde Tepeköy Mahallesinde zehirsiz bahçe olarak Tepeköy eski muhtarı ve kalkınma kooperatif başkanı Mustafa Şahin'inin bahçesinde 35 ağustos papazı eriği fidan dikimi yapıldı. Ayrıca 35 Trabzon hurması fidanı dikildi."

Akgüner, ağustos ayı sonunda Tepeköy'de meyve şenliği yapılacaklarını sözlerine ekledi.

Karamürsel, Tepeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten 611 kişinin öldüğü İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan çareyi doğaya çıkmakta buldu
Koronavirüs salgınına karşı cep telefonumuzu nasıl temizlemeliyiz? İşte telefonları dezenfekte etmenin yolları Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı

Son Dakika Haberleri
19:45 ÇANAKKALE Bozcaada'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
19:40 Güney Asya liderlerinden Kovid-19 için iş birliği çağrısı
19:40 Devlet Arşivleri Başkanlığı Kovid-19'a karşı 30 Mart'a kadar salonlarını kapattı
19:40 Rusya'da yeni tip koronavirüs vakası 63'e çıktı
19:39 Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:49:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karamürsel'de meyve ve sebzenin korunmasına yönelik proje geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]