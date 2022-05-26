Karamürsel'de sokak hayvanları barınağa yerleştiriliyor - Son Dakika
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Karamürsel'de sokak hayvanları barınağa yerleştiriliyor

26.05.2022 10:03
Karamürsel'de sokak hayvanları barınağa yerleştiriliyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine toplanan sokak hayvanları barınağa yerleştiriliyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine toplanan sokak hayvanları barınağa yerleştiriliyor.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarındaki küpesiz, tasmasız, yaralı, hasta, tehlikeli olabilecek sokak hayvanlarını alıp Sokak Hayvanları Geçici Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdiklerini bildirdi.

Burada bakımları, tedavileri ve aşıları yapılan hayvanlara kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmeti de verildiğini aktaran Yıldırım, köpeklerin daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldığını kaydetti.

Vatandaşlardan gelen her bilgiyi değerlendirdiklerini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sokakta yaşayan köpek kaza geçirebiliyor, başka hayvanlarla kavga ediyor. Böylece derin yaralar oluşuyor. Kanama, iltihap oluşabiliyor. Vatandaşlar çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunuyor. Sokaktan alınmalarından bütün bakım aşamalarına kadar dikkat ediyoruz. Hayvanın burada herhangi bir zarar görmemesine, tedavisinin usulüne uygun yapılmasına, sahiplendirirken de ailenin uygun olmasına kadar hassas davranıyoruz."

Yıldırım, barınaktaki hayvanlar için önceliklerinin sahiplendirmek olduğunu vurgulayarak, "Sahiplenme olmadığında da yürürlükte olan Hayvanları Koruma Kanununa göre belli süre tuttuktan sonra alındığı yere tekrar bırakıyoruz. Ama tehlike arz eden köpekleri bırakmıyoruz, biz de misafir kalıyorlar." bilgisini verdi.

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Kaynak: AA

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