Karamürsel'de Ülkü Ocakları'nda ilk yardım semineri - Son Dakika
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Karamürsel'de Ülkü Ocakları'nda ilk yardım semineri

6 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Ülkü Ocakları tarafından "Temel İlkyardım Semineri" düzenlendi.

Karamürsel'de Ülkü Ocakları'nda ilk yardım semineri, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Ülkü Ocakları tarafından "Temel İlkyardım Semineri" düzenlendi.

Ülkü ocakları binasında düzenlenen seminerde, ilk yardım eğitmeni Berk Akyol, suni solunum, kalp masajı, temel yaşam desteği, epilepsi krizleri, boğulma vakaları, kalp krizi, trafik kazası yaralanmalarında, hastalara nasıl müdahale edileceği anlatıldı.

Yaşanan çeşitli sağlık sorunlarında ve kazalarda, ilk 3 dakikanın önemine dikkati çeken Berk Akyol, sağlık ekiplerinin olay yerine gelinceye kadar geçen sürede, hastaya doğru müdahale etmenin, hastanın hayatta kalması için önemli olduğunu belirtti.

Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Adnan Göktekin, "Her hafta çarşamba günleri gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizle, gençlerimizi bilgilendirmeye ve yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi

Seminerin sonunda katılımcılara eğitim belgesi verildi.

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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