Karamürsel'de z-kütüphane açıldı - Son Dakika
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Karamürsel'de z-kütüphane açıldı

6 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu bünyesinde kurulan z-kütüphane (zenginleştirilmiş kütüphane) açıldı.

Karamürsel'de z-kütüphane açıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu bünyesinde kurulan z-kütüphane (zenginleştirilmiş kütüphane) açıldı.

Açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Konuşmaların ardından, z-kütüphanenin açılışı protokol üyelerince gerçekleştirildi.

Kütüphanede, oturma grupları, farklı kitaplık modelleri, satranç ve oyun masaları, 7 bilgisayar, bin 100 kitap ve öğrencilerin okumasını ve bilgi edinmesini kolaylaştıracak etkinlik alanı da bulunuyor.

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:20 Kaynak: AA
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