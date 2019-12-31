Karamürsel'de z-kütüphane açıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu bünyesinde kurulan z-kütüphane (zenginleştirilmiş kütüphane) açıldı.

Açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Konuşmaların ardından, z-kütüphanenin açılışı protokol üyelerince gerçekleştirildi.

Kütüphanede, oturma grupları, farklı kitaplık modelleri, satranç ve oyun masaları, 7 bilgisayar, bin 100 kitap ve öğrencilerin okumasını ve bilgi edinmesini kolaylaştıracak etkinlik alanı da bulunuyor.