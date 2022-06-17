Karamürsel'den kısa kısa - Son Dakika
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Karamürsel'den kısa kısa

17.06.2022 10:12
Karamürsel'den kısa kısa

Karamürsel Belediyesi tarafından açılan meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisi açıldı.

Karamürsel Belediyesi tarafından açılan meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisi açıldı.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğinin özel çocukları tarafından tiyatro gösterisi sunuldu.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yaptığı konuşmada, bu programın hazırlanmasında büyük emek harcayan, sezonun başından beri bu işe gönlünü koyan, katkı sağlayan öğreticilere teşekkür ettiğini belirtti.

Yıldırım, "Bizler mütevazı insanlarız ama bir konuda mütevazılık geride kalıyor, burada göreceğiniz yapılan eserler sadece Karamürsel için demiyorum, emin olun Kocaeli belki de Türkiye sıralamasında görebileceğiniz eserler burada üretiliyor ve sergileniyor ben bunu biliyorum. Geçmiş senelerde bunları yaşadık bizler mütevazı insanlar olduğumuz için çok şaşalı açılışlar olmuyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi, davetliler kursiyerlerin yaptıkları ürünleri inceledi.

Açılış törenine, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Bahar Yavuz Kaplan, Karamürsel Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KARMEK) Müdürü Dilek Çeliköz, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın eşi Tuğba Yıldırım, Belediye Meclis üyeleri, davetliler ve kursiyerler katıldı.

Karamürsel'de mezuniyet töreni

Karamürsel Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 67 öğrenci mezun oldu.

Karamürsel Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Bayram, yaptığı konuşmada, "Okulumuzdan mezun olan 67 öğrencimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Onlar artık sağlık alanında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacak sağlık ekibine dahil oldular." dedi.

Lise, bu eğitim ve öğretim yılında 26'sı sağlık bakım teknisyeni, 15 hemşire yardımcısı, 8 ebe yardımcısı, 18 hasta yaşlı bakımı olmak üzere 67 öğrencisini mezun etti.

Okul birincisi Halit Resul Keteci, ikincisi Rümeysa Gündüz, üçüncüsü ise Elif Gülpınar oldu.

Konuşma ve diploma törenin ardından okul birincisi Halit Resul Keteci, okul yaş kütüğüne plaketini çaktı.

Daha sonra Türk bayrağı ve okul flamasının devir teslim töreni yapıldı.

Tören, 67 öğrencinin keplerini havaya atarak mezuniyeti kutlamalarıyla sona erdi.

Törene, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

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Kaynak: AA

İsmail Yıldırım, Karamürsel, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamürsel'den kısa kısa - Son Dakika

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