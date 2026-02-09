Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği\'nden Çocuklara Anlamlı Ziyaret

Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği, Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.
Program, ilçedeki bir kafeteryada Dernek Başkanı Furkan Ekerbiçer ile yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yapıldı.
Etkinlikte keyifli vakit geçiren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Ekerbiçer, AA muhabirine, çocuklarla bir araya gelerek güzel anılar biriktirmek istediklerini söyledi.
