Karantinada olması gereken kişi, borç mesele yüzünden amcasının oğluna keserle saldırdı - Son Dakika

Taraklı ilçesinde karantinada olması gereken şahıs ile amcasının oğlu arasındaki kavga, yürekleri ağza getirdi. Borç yüzünden tartışan amca oğullarından koronavirüs hastası olanı E.K., kuzenini keserle yaraladı.

BORÇ PARA VERMEDİ

İddiaya göre, Dışdedeler Mahallesi'nde amcasının oğlu S.K'den borç para isteyen E.K, talebini karşılamadığı gerekçesiyle tartıştığı akrabasını keserle yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KORONA TESTİ POZİTİF

Bu arada E.K'nin, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olması gerektiği öğrenildi. Hakkında 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan şüphelinin ifadesinin karantina bitiminde alınacağı bildirildi.