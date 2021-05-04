Karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken bir kişi, köy meydanında gezerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Vize ilçesine bağlı Topçuköy köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında covid-19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan R.Eç'ye karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. - KIRKLARELİ