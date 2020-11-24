Karantinadaki öğretmenlere ziyaret - Son Dakika

ERZURUM merkez Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, koronavirüs nedeniyle karantinada olan öğretmenleri ziyaret edip karanfil verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, şube müdürleri ile birlikte bir süre önce koronavirüse yakalanıp evlerinde karantinada olan 6 öğretmeni evinde ziyaret etti. Kapısını çaldıkları öğretmenlere karanfil uzatan Gazioğlu, öğretmenler gününü kutlayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu anlamlı günde hastalığa yakalanan öğretmenleri unutmadıklarını ifade eden Gazioğlu, "Koronavirüse yakalanan öğretmenlerimizi evlerinde ziyaret ettik. Kapılarını çalıp, karanfiller verdik. Hatırlarını sorduğumuz öğretmenlerimizin sağlık durumlarının iyi olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Ziyaretimiz onlarında mutlu etti. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim. Bu hastalığı yenmemiz için mutlaka sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını uygulayalım" diye konuştu.Karşılarında İlçe Milli Eğitim Müdürünü gören öğretmenlerden Türkçe öğretmeni Tuğba Okumuş Arslan, "Çok memnun oldum. Benim için en güzel öğretmenler günü sürprizi ve morali oldu" dedi.