Karantinadaki vatandaşlara konser ve doğum günü sürprizleri - Son Dakika

Karantinadaki vatandaşlara konser ve doğum günü sürprizleri

Sakarya'da korona virüs kapsamında yurtlarda kalan kişilere moral verebilmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor

Renkli görüntülere sahne olan etkinliklere cam ve balkonlara çıkarak eşlik ettiler

SAKARYA - Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda misafir edilen vatandaşlar için sürpriz etkinlikler düzenleniyor. 14 gün boyunca gözlem altında tutulmak üzere yurtlara yerleştirilen vatandaşlara doğum günü ve canlı müzik sürprizi yapılarak moral verildi.

Korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışından Sakarya'da ki Kredi Yurtlar Kurumuna getirilen toplam bin 782 vatandaş, 6 yurda yerleştirilerek tedbirler kapsamında gözlem altında tutulmaya başlanılmıştı. İçlerinde tır şoförleri, öğrenciler, kaymakam ve ailelerinin de yer aldığı bin 782 kişiye moral olabilmek adına Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Sürpriz konsere cam ve balkonlara çıkarak eşlik ettiler

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Sakaryalı sokak müzisyenleri Harun Çavdarlı ve Ensar Başar tarafından yaklaşık 10 gündür gözetim altında kalan vatandaşlar için konser sürprizi yapıldı. Yurtta karantina altında tutulan vatandaşlar da kendilerine moral amaçlı yapılan etkinliğe cam ve balkonlara çıkarak eşlik etti. Canlı müziğin yanı sıra çalınan oyun havalarının da renkli görüntülere sahne olduğu etkinlikler vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Doğum günü sürprizleri mutluluk yaşattı

Konserlerin yanı sıra etkinlikler kapsamında, Muhammet Fatih Safitürk yurdunda kalan Berkan Selim Derebey, Ahmet Cem Yörük ve Duygu Kılıç isimli öğrenciye doğum günü sürprizi yapıldı. Yurt Yönetim Memuru Haydar Yılmaz, Yurt Güvenlik Görevlisi Volkan Semiz, Karantina Doktoru Yunus Emre Sağlam, Hemşireler Sevgi Gümüştekin ve Müge Talay ile polis memurları tarafından düzenlenen organizasyonda, kendilerine yapılan sürpriz karşısında öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Doğum günleri kutlanan öğrencilerin mutlulukları ise adeta gözlerinden okundu. Öte yandan, yurtlarda kalan vatandaşlar düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkürlerini ilettiler.