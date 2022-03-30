Karapınar'a modern tasarımlı Kitap Kafe açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karapınar'a modern tasarımlı Kitap Kafe açıldı

30.03.2022 14:29
Karapınar'a modern tasarımlı Kitap Kafe açıldı

Karapınar Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait 72 yıllık hububat deposunun Karapınar Belediyesi'ne devri yapılarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalar sonucu 800 metrekare alan Kütüphane Kafe'ye çevrildi.

Karapınar Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait 72 yıllık hububat deposunun Karapınar Belediyesi'ne devri yapılarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalar sonucu 800 metrekare alan Kütüphane Kafe'ye çevrildi.

Yapılan çalışmayla gençler arasında okuma bilincini artırmak hedefleniyor.

YSK sınavına hazırlanan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Kitap Kafe'den tüm vatandaşlar yararlanabiliyor.

Kitap Kafede 8 bin tane kitap bulunduğunu belirten Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Eğitim anlamında önemli bir hizmet olarak gençlerimizin ve vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Gençlerin birlikte zaman geçirebilecekler, birlikte karar verip, hareket edebilme yeteneklerinin geliştirebilecekler. Ders çalışırken birbirlerine destek olacaklar. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara inanıyor ve güveniyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin iyi yetişmesi ve kendilerini geliştirmeleri adına bu hizmetimiz hayırlı olsun." dedi.

Şık ve modern tasarımı ile dikkat çeken Kitap Kafe 10.00-19.00 saatleri arası hizmet verecek.

YORUMLAR
500
Bursa kütüphanelerle donatılıyor Bursa kütüphanelerle donatılıyor Konya'da 'Haydi Bil Bakalım' yarışmasının finali yapıldı Konya'da 'Haydi Bil Bakalım' yarışmasının finali yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Karapınar, Konya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'a modern tasarımlı Kitap Kafe açıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
14:32 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Meral Akşener'e "Zafiyet Hanım" yakıştırması!
14:29 Bomba iddia: Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ilişki mi yaşıyor?
14:16 İstanbul'daki müzakerelerle ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi: Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur
13:48 Rivne'deki o yakıt deposu 3 gündür yanıyor: Rus ordusu vurmuştu
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 14:37:50. #1.11#
SON DAKİKA: Karapınar'a modern tasarımlı Kitap Kafe açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement