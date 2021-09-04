Karapınar'da açılan su kuyularında sıcak su bulundu - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde sondaj çalışmalarında ilk ölçümlere göre 40 derece termal sıcak su kaynağı bulundu.

Reşadiye mahallesi Üç Obruk mevkiinde bir vatandaşın tarlasında 150 metre derinliğinde sıcak su kaynağına rastlanıldı.

Bölgede jeotermal potansiyelinin yüksek çıkması bölge halkına büyük sevinç yaşattı.

Tarla sahibi Hatem Sayman'ın oğlu Halil Sayman yaptığı açıklamada 2 yıl önce tarımsal sulama için 80 dekar alanda 4 kuyu açtıklarını söyledi.

Bu kuyuların 3'ünden sıcak su çıktığını ifade eden Sayman, "Kuyulardaki birisinden çıkan suyun sıcaklığı 38 derece birisi 42 derece. İlk başta bitkilere zarar verebilir diye korktuk. Ama sıcak suyun zararı değil faydası bile var. 'Daha sonra sıcak suyu nasıl değerlendirebiliriz, nelere faydası var' diye araştırma yaptık. Jeotermal ruhsatı alıp, sıcak su bölgeleri belirlendi. Bölgede bin 700 hektar alan da sıcak su bulunabileceği kaydedildi. İlçemizde sıcak suyu olan bölgeler var. Kaplıca sera, maden suyu, elektrik üretimi gibi balıkçılık gibi işlerde kullanılabiliyor. Bölge halkı olarak sıcak suyun değerlendirilmesini istiyoruz.gereke devletimizi gerekse özel yatırımcıları bekliyoruz.Bu suyun boşa gitmemesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.