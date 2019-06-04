Son Dakika Haberleri: Karapınar'da bayramlaşma
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Karapınar'da bayramlaşma

1 saat önce

Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı, Karapınar Kaymakamlığınca düzenlenen bayramlaşma programıyla kutlandı.

Karapınar'da bayramlaşma, System.String[]
Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı, Karapınar Kaymakamlığınca düzenlenen bayramlaşma programıyla kutlandı.

Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, bir kafede düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla tek tek tokalaştı.

Karaca, bayramların insanları birbirine yaklaştırdığını ve dayanışmayı artırdığını söyledi.

Bayramların insanlar arasındaki gönül bağının kurulmasında rol oynadığını belirten Karaca, "Bayramlar sevincimizin üst düzeye ulaştığı, sevgi ve hoşgörünün kendisini gösterdiği özel günlerdir. Birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar diliyorum." dedi.

Bayramlaşma merasimine Karaca'nın yanı sıra, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Belediye başkan yardımcısı Halil Aker, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Mustafa Sönmez ve STK temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:51 Kaynak: AA
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