Karapınar'da eğitime hayırsever desteği - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, özel bir firma tarafından 4 okula bilişim teknolojileri sınıfı kazandırıldı.

Firma, Karapınar İmam Hatip Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Fevzipaşa Ortaokulu ve Kayalı Ortaokulu öğrencilerinin, EBA ve robotik kodlama gibi eğitim programlarını etkin kullanmaları için bilişim teknolojileri sınıfları oluşturdu.

Okullara kazandırılan sınıflara, Karapınarlı şehitler Ramazan Emre Ala, Ahmet Serkan Yarımoğlu, İlhan Allaoç ve İbrahim Güdül'ün isimleri verildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Karyem ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortak çalışmaları sonucu EBA destek merkezleri kurulmasına karar verdik. Oluşturduğumuz bu merkezlere ilçemizde geçmiş dönemlerde şehit olan şehitlerimizin isimlerini vermeyi kararlaştırdık. Şehitlerimizi buradan bir kez daha yad ediyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin isimlerini böyle eğitim mekanlarında yaşatmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Eğitime bundan sonra da desteğimiz devam edecek."

Sınıfların açılışı nedeniyle düzenlenen programa Kaymakam Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ile diğer davetliler katıldı.