Karapınar'da fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 11 Kasım'da "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası çerçevesinde fidanların toprakla buluşturularak ağaçlandırma çalışması Karapınar'da da gerçekleştirildi.

Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi sahasında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Daire amirleri ve öğrenciler tarafından dikilen fidanlara can suyu verildi.

Kaymakam Oğuz Cem Murat, gelecek nesillere güzel bir ülke bırakabilmek adına kampanyanın önemli olduğunu söyledi.

Programa, Murat'ın yanı sıra SÜ Karapınar Aydoğanlar MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Naim Çağlar Diri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tayfun Gökçe, diğer daire amirleri ve öğrenciler katıldı.