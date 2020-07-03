Karapınar'da kentsel dönüşüm sahasında inceleme - Son Dakika

Karapınar'da kentsel dönüşüm sahasında inceleme

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Çetmi-Pınarbaşı Kentsel Dönüşüm inşaatı alanında incelemelerde bulundu.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Çetmi-Pınarbaşı Kentsel Dönüşüm inşaatı alanında incelemelerde bulundu.

Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
Muğla'nın kamp alanları doğa tutkunları için eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor

İnşaat sahasını gezen Yaka ve Zengin, yetkililerden bilgi aldı.

İlçe için önemli bir yere sahip olan Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarının, vatandaşların memnuniyeti doğrultusunda hızla devam ettiğini belirten Zengin, "Bizler de belediyemiz ve yönetimimizle bu tür çalışmaların takibini en yüksek düzeyde yapmaya devam ediyoruz. İlçemizin çehresine artı değer katacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Mehmet Yaka, Karapınar, Çetmi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da kentsel dönüşüm sahasında inceleme - Son Dakika

Son Dakika

14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 14:36 Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı 14:27 Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı 14:15 Muğla'nın kamp alanları doğa tutkunları için eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:21 Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 11:36 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan acı haber geldi! 2 can kaybımız, 74 yaralımız var 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
14:41
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
14:36
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
14:27
Muğla'nın kamp alanları doğa tutkunları için eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor
14:15
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
13:29
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
12:45
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
12:41
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
12:29
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
12:21
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
12:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 14:50:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karapınar'da kentsel dönüşüm sahasında inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]