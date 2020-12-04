Karapınar'da yaya öncelikli trafik uygulaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Trafikte Yaya Bilincinin Oluşturulması" projesi kapsamında Karapınar'da yaya öncelikli trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Zafer Caddesi'nde Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu önündeki uygulamaya Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Emniyet Müdürü Nejdet Ercan, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yaka, bütün şoförlerin, yayalara öncelik tanıması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Araç sürücüleri, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır. Özellikle Avrupa ülkelerinde sürücüler, yaya adımını yola attığı anda sanki kırmızı ışık yanmış gibi aracını durduruyor. Biz de aynı şeyin Türkiye'de uygulanması için bugün burada sürücülerimize bilgilendirmede bulunuyoruz. Duyarlı olan şoförlerimize teşekkür ediyor, herkese kazasız güzel günler diliyorum."

Daha sonra Yaka, İlçe Emniyet Müdürü Ercan ve görevli polisler, sürücülere bilgilendirmede bulundu.