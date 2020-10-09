Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi için mimari proje yarışması düzenleniyor - Son Dakika

Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi için mimari proje yarışması düzenleniyor

09.10.2020 10:41
Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi için mimari proje yarışması düzenleniyor, System.String[]

Kalyon Holding, T-Lab iş birliğiyle güneş enerjisi santraline kurulacak olan yönetim binası için bir tasarım yarışması düzenliyor.

Kalyon Holding, T-Lab iş birliğiyle güneş enerjisi santraline kurulacak olan yönetim binası için bir tasarım yarışması düzenliyor. SCADA-Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Merkezi olarak tasarlanacak yapı, Türkiye'nin güneş enerjisi alanında bilim insanlarının buluştuğu ve öğrencilerin bir araya geldiği ülkemizin en önemli çekim merkezlerinden biri olacak.

Güneş Teknolojileri Fabrikası ile birlikte yılda 1.5 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunu engelleyecek olan Karapınar Santrali'ne inşa edilecek SCADA Merkezinin mimari özellikleri ile sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve teknoloji yaklaşımını yansıtması hedefleniyor. Kalyon Holding bu amaçla, T-Lab iş birliğiyle bir mimari tasarım yarışması düzenliyor. Holdingin yönetiminde organize edilecek mimarı tasarım yarışmasının yürütücülüğünü T-Lab üstleniyor. Karapınar'da yer alan güneş santralinin çekirdeği olan SCADA Merkezi (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Merkezi) aynı zamanda bilim insanlarının buluştuğu, konferansların düzenlendiği, bilimsel oturumların yapıldığı ve öğrencilerin bir araya gelip enerji alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebileceği bir merkez olacak.

Ön seçimi geçen ilk on ekibe ödül

Verilen bilgiye göre, Karapınar GES SCADA Mimari Proje Yarışması'nın jürisi ise birbirinden değerli mimar ve sanatçılardan oluşuyor. Yarışmanın seçici kurulunda David Green, Murat Tabanlıoğlu, Refik Anadol, Dr. Deniz Aslan, İmdat As ve Kübra Kalyoncu Şeherli bulunurken jüri başkanlığı görevini ise Melike Altınışık üstlenecek. Ön seçimi geçen ilk on ekibe 15 bin TL destek ödülü verilirken birinciye 70, ikinciye 50 üçüncüye de 30 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler kalyonpv.com adresinden şartname ve ilgili diğer bilgilere ulaşabilirler.

Yarışma takvimi şöyle açıklandı:

Yarışmanın İlanı: 8 Ekim 2020

Ön Seçime Başvuru için Son Tarih: 2 Kasım 2020 (23.59'a kadar)

Ön Seçim için Jüri Değerlendirme Toplantısı: 6-7-8 Kasım 2020

İkinci Aşamaya Geçen Başvuruların Bilgilendirilmesi: 9 Kasım 2020

Son Soru Sorma Tarihi: 20 Kasım 2020

Soruların Yanıtlarının İlanı: 27 Kasım 2020

Projelerin Son Teslim Tarihi: 19 Ocak 2021 (23.59'a kadar)

Proje Sunum Tarihi: 22 Ocak 2021

Jüri Değerlendirmesi için Başlangıç Tarihi: 22-23-24 Ocak 2021

Sonuçların İlan Edilmesi: 25 Ocak 2021 - KONYA

Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi için mimari proje yarışması düzenleniyor

Karapınar, Holding, Enerji, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi için mimari proje yarışması düzenleniyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Motosikleti çalamayınca parmak izini silmek istedi, yakalanınca da ''İnsanlık öldü mü?" sözleriyle kendini savundu Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Son Dakika! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin'in davetiyle bir araya gelecek Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış
Biraz önce dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Biraz önce dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
"Sen çobansın, yapamazsın" diyenlere Türkiye 3.'sü olarak cevap verdi         
10:21
Şiddetli rüzgar nedeniyle alev topuna dönen gökdelende dehşet dolu anlar yaşandı Şiddetli rüzgar nedeniyle alev topuna dönen gökdelende dehşet dolu anlar yaşandı         
10:12
Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın ve Fatih Terim'e sert eleştiri Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın ve Fatih Terim'e sert eleştiri         
10:01
Ekonomi yönetimini eleştiren Davutoğlu, piyasalara güven vermek için 4 madde sıraladı Ekonomi yönetimini eleştiren Davutoğlu, piyasalara güven vermek için 4 madde sıraladı         
09:56
Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı         
09:21
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu         
08:24
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı         
08:07
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Arjantin'de suçsuz yere 14 yıl hapis yatan adam serbest bırakıldı Arjantin'de suçsuz yere 14 yıl hapis yatan adam serbest bırakıldı         
01:45
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 11:34:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi için mimari proje yarışması düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei