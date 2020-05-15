Karapınar heyetinden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ziyaret - Son Dakika

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Bakan Kurum'a, Karapınar'da yapılması düşünülen ve devam eden yatırımlar hususunda bilgi verildi.

AK Parti İlçe Başkanı Zengin, görüşmenin çok faydalı geçtiğini belirterek, yeni hizmetlerle Karapınar'a önemli değerlerin kazandırılacağını söyledi.

Zengin, Karapınar'da devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili şunları kaydetti:

"Millet bahçesi yapım ihalesi tamamlanmıştır. Cumhuriyet İlkokulu yapımı devam etmektedir. Eski hastane bahçesine Hükümet binası yapılıyor. Eski hastane bahçesine Sağlık Müdürlüğü yapılıyor. Kentsel Dönüşüm faaliyetleri devam ediyor. Yeni hastane tarafına sosyal konut yapımı devam ediyor. Sosyal Konut içerisine spor salonu ihalesi yapılıyor. İlçemiz ilk proje okulu onayı alındı. Belediye binası ihale hazırlığı yapılıyor. Konya istikameti girişi alt geçit ve kavşak çalışmaları başlıyor. Meke- Acıgöl Jeopark alan çalışmaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası yapımı hazırlıkları başlıyor."