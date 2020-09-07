KARAR ÇIKMASI BEKLENİLEN REİNA DAVASI'NDA ARA VERİLDİ -3 - Son Dakika

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina'ya 2017 senesinin yılbaşı gecesinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 19'u tutuklu 60 sanığın yargılandığı duruşmada sanıklara son sözleri soruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Masharipov , savunma yapmak için elinde ciddi bir delil olmadığını öne sürerek "Bundan sonrası size havale. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Silivri'de İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanık getirilirken, 3 sanık da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada sanık tercümanlarıyla birlikte taraf avukatları da yer aldı. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanlarının alınması için söz verdi. Duruşma avukatların esas hakkında savunma yapmasıyla devam etti. Mahkeme başkanı son sözlerini söylemesi için sanıklara söz verdi.

"CİDDİ SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Mütalaada, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ve 538 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, avukatının her şeyi söylediğini ifade ederek "Diyeceğim şey şu, önceden mahkemede bu suçlamaları kabul etmedim. Güçlü bir delil olması için parmak izlerinin eşleşmesini, güvenlik görüntülerinin eşleşmesini Adli Tıp Kurumu'ndan talep etmiştim ama hiçbiri olmadı. Elimde savunma yapmak için güçlü bir delil yok. Ciddi söyleyecek bir şeyim yok. Polis ifadelerimin bahsi geçti, işkence ve baskı altında ifade verdim. Kamera görüntüleri emniyette de var isterseniz alabilirsiniz. Bundan sonrası size havale, beraatimi istiyorum" dedi.

MAHKEME KARAR ARASI VERDİ

Diğer sanıkların da son sözünü söylemesinin ardından mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

MÜTALAADANÖnceki celselerde mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un DEAŞ'ın emir ve talimatlarıyla 1 Ocak 2017'de, saat 01.15 sıralarında Reina'da kalaşnikof otomatik silahla eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek "39 kişiyi kasten öldürme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti. Sanık Masharipov hakkında ayrıca "79 kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan bin 28 yıldan bin 583 yıla kadar hapsi talep edilmişti.Sanık İlyas Mamaşaripov'a ise sanık Abdulkadir Masharipov'un 6136 sayılı kanuna muhalefet dışındaki suçlarına yardım etmek suçundan 632 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Aralarında Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile Masharipov'un birlikte yaşadığı sanık Tene Traore için "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Diğer sanıklar hakkında ise için 7,5 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi. 11 sanık için beraat istenirken, sanık İrfan Taşkan hakkındaki dosyanın ise ayrılması istenmişti.

- İstanbul