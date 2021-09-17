Karasu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Karasu'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 gram kubar esrar ile 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 gram kubar esrar ile 60 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adatepe Mahallesi'nde yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda H.B'nin adresine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 500 gram kubar esrar ile 60 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.B'nin denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

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