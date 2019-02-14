Son Dakika Haberleri: Karate: 1 Premier Lig Dubai Etabı

Karate: 1 Premier Lig Dubai Etabı

38 dakika önce

Türkiye Büyükler Karate Milli Takımı, yarın başlayacak Karate 1 Premier Lig'in Dubai etabında, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için puan arayacak.

Karate: 1 Premier Lig Dubai Etabı, System.String[]
Türkiye Büyükler Karate Milli Takımı, yarın başlayacak Karate 1 Premier Lig'in Dubai etabında, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için puan arayacak.

Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) her yıl düzenlediği ve 2019'da yedi etap üzerinden organize edilecek Karate 1 Premier Lig'de sezonun ikinci etabı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek.

17 Şubat Pazar günü sona erecek organizasyonda mücadele etmek için 86 ülkeden 737 karateci kayıt yaptırırken, müsabakalarda 12 ferdi, 2 de takım kategorisinde madalya dağıtılacak.

2019 sezonunu Karate 1 Premier Lig'in Paris etabıyla açan Büyükler Karate Milli Takımında şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar

Ferdi Kata-Dilara Eltemur, kumite 50 kilo-Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 55 kilo Tuba Yakan, kumite 61 kilo Merve Çoban, kumite 68 kilo Eda Eltemur, kumite +68 kilo Yıldız Aras, Meltem Hocaoğlu

Erkekler

Ferdi Kata-Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, kumite 60 kilo Aykut Kaya, Eray Şamdan, kumite 67 kilo Burak Uygur, kumite 75 kilo Erman Eltemur, Murat Öz, kumite 84 kilo Uğur Aktaş, kumite +84 kilo Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan

Erkek Takım Kata

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:53 Kaynak: AA

Dubai, Spor
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