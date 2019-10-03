Son Dakika Haberleri: Karate Milli Takımı Rusya'da tatamiye çıkacak
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Karate Milli Takımı Rusya'da tatamiye çıkacak

1 saat önce

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'de sezonun altıncı etabı Rusya'da yapılacak.

Karate Milli Takımı Rusya'da tatamiye çıkacak, System.String[]

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'de sezonun altıncı etabı Rusya'da yapılacak. Bu seviye bir organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacak Moskova'daki müsabakalar 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.


Hedefini Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları olarak belirleyen Karate Milli Takımı, bu sezon yedi etap üzerinden organize edilen Karate 1 Premier Lig'in Rusya etabında tatamiye çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalarda tam kadro mücadele edecek.


Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan ve karatenin 'Şampiyonlar Ligi' olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabına ev sahipliği yapacak Moskova'daki organizasyona, 85 ülkeden 642 karateci kayıt yaptırdı.


CSKA Moskova'nın basketbol maçlarına ev sahipliği yapan Megasport Arena'daki turnuvada ülkemizi 6 kadın, 11 erkek karateci temsil edecek.


Moskova'daki organizasyonda madalya müsabakaları 6 Ekim Pazar günü yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek milli karateciler şöyle:


KADINLAR


Ferdi Kata: Dilara Eltemur


Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu


Kumite 55kg: Tuba Yakan


Kumite 61kg: Merve Çoban


Kumite 68kg: Eda Eltemur


Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu


ERKEKLER


Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir


Kumite 60kg: Eray Şamdan


Kumite 67kg: Burak Uygur


Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut


Kumite 84kg: Uğur Aktaş


Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu


Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran, Enes Özdemir - İSTANBUL

Tokyo, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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