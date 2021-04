KARAVAN ÜRETİCİLERİ, PANDEMİDE YÜZDE 300 ARTAN TALEBE YETİŞEMİYOR - Son Dakika

PANDEMİ döneminde kalabalıktan uzak, izole tatil yapmak isteyenler, tercihini karavandan yana kullanıyor. Yoğun talep karşısında aralıksız üretim yapan imalatçılardan Murat Yılmaz (42), pandemi döneminde satışların yüzde 300 arttığını söyledi.

Covid-19 salgını, tatil tercihlerinin değişmesine neden olurken, karavana ilgi arttı. İzole ortamda tatil yapmak isteyenler, kalabalıktan uzak ve doğayla iç içe olmak amacıyla karavana yöneldi. Üreticiler, pandemi döneminde satışların yüzde 300 arttığını söyledi. Karavan üreticileri, siparişleri yetiştirmek için yoğun mesaiye devam ederken, fiyatının 70 bin liradan başlayıp, 150 bin liraya kadar çıktığı belirtildi.

Karavan üreticisi Murat Yılmaz, 5 yıldır sektörde olduklarını belirterek, "İlk yıllar bu kadar yoğun değildi. Pandemiyle işler çok yoğunlaştı. Üretimimiz hızlı olduğu halde 2020'de hakikaten talebe cevap veremedik. Bu sezon da çok hızlı başladı. Ciddi yoğunluk var. Telefonlarımız çok fazla çalıyor. Pandeminin sektöre olumlu etkisi oldu" dedi.

'HERKES KENDİNİ DOĞAYA ATMAK İSTİYOR'

Talebin artmasındaki nedenleri anlatan Yılmaz, "İnsanlar otellere gitmek istemiyor. Aileler, çocuklar çok kapalı kaldılar. Herkes kendini doğaya atmak istiyor. O yüzden en iyi alternatif şu an karavan. Karavanlarımızda her şey var. Ülkemiz güneşli. Karavanlarımız kendi elektriğini üretiyor. 100 litre temiz su deposu var. Dikkatli kullanılması halinde bir aileye yetiyor. Duş, tuvalet, ortam ısıtıcı, su ısıtıcı her şey var karavanda. Bizim ürünlerimiz KDV dahil 103 bin 900 liradan başlıyor. 70-75 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar karavan üreten firmalar bulunuyor. Pandemiyle birlikte talepte yüzde 300 artış var. İnsanlar başta yapabilir miyiz, yapamaz mıyız; diyerek tedirginlik yaşıyorlar ama sonra bize çok güzel aile fotoğrafları gönderiyorlar. Çok mutlu oluyoruz. Çok kısa zamanda alışıyorlar. Geri dönüşler çok güzel. Karavancılık; özgürlük, doğayla baş başa kalmak demek" diye konuştu.

'KENDİMİZİ SOYUTLAMAK İSTİYORUZ'

1 hafta önce evlendiğini belirten müzik öğretmeni Dilara İncereis Yalın (25) ise "Otellere tatile pek gidemiyoruz. Kendi yaşam alanımızın olacağı, tuvaletimizin ve duşumuzun bulunduğu hijyenik tatil için yapmak istiyoruz. Biraz da bakir noktalarda kalmak istiyoruz. İnsanlardan uzak kalarak kendimizi soyutlamak istiyoruz. Bunun için karavana yöneldik" dedi.

Yalın'ın eşi makine mühendisi Gökhan Yalın (25) da "Doğayı çok seven biriyim. Özellikle balık avı tutkunuyum. İstediğim bir koyda ansızın balık tutabilmek güzel. Neden bir de kalabileceğim araç olmasın, diye düşündüm. Hem bulunduğumuz ortamda temel ihtiyaçlarımızı giderelim hem de ertesi gün tekrar rahatça güne başlayabilelim istedim. Bu nedenle böyle bir seçenek düşündüm açıkçası" diye konuştu.