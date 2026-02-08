Karaya Oturan Geminin Kurtarılması

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer açıklarında karaya oturan 100 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin kurtarıldığını bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Sarıyer Kısırkaya mevkisinde karaya oturan "Razouk" isimli geminin kurtarma uzmanlarının koordinasyonunda, Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-9 ve Kurtarma-22 römorkörleri ve KEGM-3, KEGM-9, Bayrak-1 botları ile kara tahlisiye ekibi refakatinde bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, geminin kurtarma operasyonu süreci boyunca Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün de işbirliği içinde olduğu ve destek verdiği kaydedildi.