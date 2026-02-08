Karaya Oturan Geminin Kurtarılması - Son Dakika
Karaya Oturan Geminin Kurtarılması

08.02.2026 13:40
Kıyı Emniyeti, Sarıyer açıklarında karaya oturan 'Razouk' gemisini başarılı bir şekilde kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer açıklarında karaya oturan 100 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin kurtarıldığını bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Sarıyer Kısırkaya mevkisinde karaya oturan "Razouk" isimli geminin kurtarma uzmanlarının koordinasyonunda, Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-9 ve Kurtarma-22 römorkörleri ve KEGM-3, KEGM-9, Bayrak-1 botları ile kara tahlisiye ekibi refakatinde bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, geminin kurtarma operasyonu süreci boyunca Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün de işbirliği içinde olduğu ve destek verdiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, 2 Şubat'ta Kısırkaya açıklarında karaya oturmuştu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Gemiden herhangi bir yardım talebinde bulunulmamış, kaptanın ise tıbbi tahliye talebi olmuştu. Talep üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince varagele adı verilen halatlı sistemle gemiden alınıp sağlık ekiplerine teslim edilen kaptan, 4 Şubat'ta ekiplerce tekrar gemiye ulaştırılmıştı. Öte yandan, geminin, 22 Ocak'ta Rus limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurularak hasar aldığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

14:25
14:16
14:05
13:17
12:58
11:26
