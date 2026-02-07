Karayazı'da Soğuk Hava Buzlanma Yarattı - Son Dakika
Karayazı'da Soğuk Hava Buzlanma Yarattı

07.02.2026 10:39
Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı, ilçede hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye düştü.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, etkili olan soğuk hava nedeniyle Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilçede, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi de buzla kaplandı.

Ortasındaki kayığın kar altında kaldığı yüzeyi buzla kaplı gölet, dronla görüntülendi.

İlçenin karla kaplı Kazbel Mahallesi'nde de yaban tavşanı, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Kaynak: AA

