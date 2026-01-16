Karayazı'da Veli Karne Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karayazı'da Veli Karne Heyecanı

Karayazı\'da Veli Karne Heyecanı
16.01.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Karayazı Şehit Abdurahman Arslan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bu yıl karne heyecanını veliler yaşadı. Okul müdürü Yusuf Ağgül, karne ve belgeleri velilere takdim ederken, öğrencilere sağlık ve huzur dolu bir yarıyıl tatili diledi. Tören, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerle çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Erzurum'un Karayazı Şehit Abdurahman Arslan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde karne heyecanını bu kez öğrenciler değil veliler yaşadı.

Okul Müdürü Yusuf Ağgül, öğrencilerin karne ve belgelerini velilere takdim etti.

Yarıyıl tatili öncesinde öğrencilere sağlık, huzur ve güzel bir tatil temennisinde bulunulurken, program karne sonrası öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Karayazı, Erzurum, Tören, Karne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karayazı'da Veli Karne Heyecanı - Son Dakika

Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:48:22. #7.11#
SON DAKİKA: Karayazı'da Veli Karne Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.