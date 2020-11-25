Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı - Son Dakika

Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

25.11.2020 14:51
Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı, System.String[]

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesince, kış mevsiminde yaşanan "karbonmonoksit zehirlenmeleri" konusunda vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesince, kış mevsiminde yaşanan "karbonmonoksit zehirlenmeleri" konusunda vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nail Yolaydın, düzenlediği basın toplantısında, havaların soğumaya başlamasıyla ev ve iş yerlerinde sobaların kurulmaya başladığını belirtti.

Türkiye'de bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal sonucunda özellikle kış mevsiminde soba ve şofbenden sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenmelerin artış gösterdiğine işaret eden Yolaydın, "Karbonmonoksit, renksiz, kokusuz, tatsız bir gaz olduğundan ve tahriş edici özelliği bulunmadığından dolayı zehirlenmenin fark edilmesi güç olmaktadır. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, mangal, şofben ve bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması sonucu meydana gelir." dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmelerinin kısa sürede müdahale yapılmazsa ölümle sonuçlandığını vurgulayan Yolaydın, şöyle devam etti:

"Zehirlenme belirtilerine karşı uyanık olunmalıdır. Karbondioksit zehirlenmesinin baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, sersemlik, terleme, bulantı, kusma, bayılma hissi gibi belirtileri grip-nezle gibi rahatsızlıklarda karıştırılmamalı, zehirlenme ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle uyku esnasında vücut zehirlenme belirtilerini algılayamaz, bu nedenle ölüm olayları genellikle gece uyku sırasında meydana gelmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve ağır sonuçları basit önlemler ve dikkat edilecek bazı kurallar ile önlenebilecek olaylardır. Soba kullanımında, soba satın alınırken mutlaka TSE belgeli ve yanma verimi yüksek sobalar tercih edilmelidir. Soba kurmadan önce ve en az yılda bir kez soba, borular ve bacalar mutlaka temizlenmelidir. Soba borusu, pencere veya duvar delinerek uzatılmamalıdır. Uzatılmışsa hava ile temasta olan kısımları mutlaka yalıtılmalıdır. Zorunlu olmadıkça fazla dirsek kullanılmamalıdır. Soba mobilyalardan da belli mesafe aralık bırakılarak kurulmalıdır. Rüzgarlı günlerde soba yakılması halinde çok dikkatli olunmalıdır."

Şofben ve doğal gaz kullanımlarında da aynı şekilde alınan cihazın kalitesi ve garantisine bakılması gerektiğine dikkati çeken Yolaydın, şunları kaydetti:

"Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan şofbenler asla çalıştırılmamalıdır. Yapılan en büyük hatalarda biri, şofbenlerin banyoya yerleştirilmesidir. Şofben kesinlikle banyoya yerleştirilmemelidir. Havadar ve büyük bir mekana monte edilmeli ve montajı mutlaka yetkili servis tarafından yaptırılmalıdır. Doğalgaz kullanımlarında, tesisatlara kesinlikle müdahale edilmemeli ve yetkisiz kişilere müdahale ettirilmemelidir. Bacalı cihazların bulunduğu ortamda kesinlikle uyunmamalıdır. Lodoslu havalarda baca çekişi olumsuz yönde etkileneceğinden bacalı cihaz kullanırken baca gazı sızıntısına karşı daha dikkatli olunmalıdır. Çok küçük bedeller ödemek sureti ile baca kaynaklı yangın ve zehirlenmelerden kurtulmak mümkündür. Daha büyük bedeller ödemek istemiyorsanız bacanızı temiz tutun bakımlarını yaptırın."

Makina Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Samsun, Soba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı - Son Dakika


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