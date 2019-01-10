Karbonmonoksit Zehirlenmesi
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Hacer Karadağ, toprağa verildi.
Şanlıurfa
'nın Halfeti
ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Hacer Karadağ
, toprağa verildi.
Aşağıgöklü Mahalesi'nde evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı hayatını kaybeden 53 yaşındaki Hacer Karadağ'ın Şanlıurfa Adli Tıp
Kurumundaki işlemleri tamamlandı.
Yapılan otopsinin ardında yakınları teslim edilen Karadağ'ın cenazesi mahalleye getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Hacer Karadağ, toprağa verildi.
Cenaze sırasında yakınları gözyaşlarını hakim olmadığı görüldü.
Dün, evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı Hacer Karadağ hayatını kaybetmiş, çocukları Şerif (16) ve Halil Karadağ(13) zehirlenmeden dolayı hastaneye kaldırılmış.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:30 Kaynak: AA
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