Karda dondukları anlar paylaşılan eşekler için harekete geçildi - Son Dakika

Şanlıurfa Siverek'te etkili olan kar yağışı sonrasında, geceleri sıcaklığın eksi 15 dereceyi bulduğu kırsal bölgelerde bulunan başıboş eşeklerin donmaması ve telef olmamaları amacıyla belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Gece geç saatlere kadar gelen ihbar telefonlarını değerlendiren ekipler, tespit ettikleri hayvanları ilçe merkezinde bulunan hayvan rehabilitasyon merkezine götürülerek, sıcak bir ortama kavuşturuldu.

"SICAK BİR YUVAYA KAVUŞTURACAĞIZ"

Bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini ve tüm hayvanları toplamaya çalıştıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, "Soğuk kış günlerinde yem bulmakta güçlük geçen hayvanlar için harekete geçtik. Merkez ve kırsal bölgelerde başıboş hayvanların telef olmaması için seferber olduk ve başıboş eşekleri topluyoruz. Hayvanları, hayvan rehabilitasyon merkezine götürerek sıcak bir yuvaya kavuşturacağız. Tüm ekiplerimizle sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

VAN'DAN DA DONMA MANZARALARI GELMİŞTİ

Diğer yandan önceki gün Van'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde de eşeklerin soğuk hava nedeniyle kaskatı kesildikleri görülmüştü.