KARDEMİR, yılın ilk çeyreğinde 501 milyon lira net kar açıkladı - Son Dakika

KARDEMİR, yılın ilk çeyreğinde 501 milyon lira net kar açıkladı

05.05.2021 19:36
KARDEMİR, yılın ilk çeyreğinde 501 milyon lira net kar açıkladı, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2021 yılının ilk çeyreğini 501,26 milyon lira net kar ile kapattı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2021 yılının ilk çeyreğini 501,26 milyon lira net kar ile kapattı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, şirketin, dünya demir ve çelik sektörünün yakaladığı ivmenin ve proaktif yönetim anlayışlarının etkisiyle yüksek bir karlılık elde ettiği belirtildi.

2021 yılının ilk çeyreğinin beklentilerin üzerinde sonlandırıldığı bidirilen açıklamada, "2020 yılı ilk çeyreğinde 137,37 milyon lira FAVÖK elde eden KARDEMİR, önceki yılın aynı dönemine oranla FAVÖK'ünü yüzde 488 artışla 821,2 milyon liraya yükseltti. Satış gelirlerimiz bir önceki yılın ilk çeyreğinde 1,51 milyar lira iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 80 artışla 2,73 milyar lira satış gelirine ulaştı." ifadelerine yer verildi.

"Beklenenin üzerinde artış göstermiştir"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çelik fiyatlarında global olarak yaşanan fiyat artışlarının yanı sıra, üretim verimliliği alanında yaptığımız iyileştirmeler, etkin finansal yönetim anlayışımız, artan ürün çeşitliliğimiz ve geliştirdiğimiz müşteri portföyümüz ilk çeyrek karlılığımıza olumlu etki yapmıştır. Pandemi sonrası toparlanma süreci ile beraber çelik piyasalarındaki talep artışı, güvenli satış politikamız, savunma sanayi, otomotiv, makine imalat ve raylı sistemler sektörlerine yönelik ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerimizin sonucu olarak toplam satışlarımız ve karlılığımız 2020 yılı ilk çeyreğine göre beklenenin üzerinde artış göstermiştir."

"501,26 milyon lira net kar"

Açıklamada, satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerine yoğunlaşarak demir yolu rayı, demir yolu tekerleği, ağır profil ve kangal gibi katma değerli ürünlere yönelinmesiyle önlerindeki dönemde de sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık kaydedileceğine olan inancın tam olduğu vurgulandı.

"2020 yılının ilk çeyreğinde 161,67 milyon TL zarar açıklayan şirketimiz, 2021 yılının aynı döneminde önemli bir karın altına imza atarak, ilk üç ayı 501,26 milyon lira net kar ile kapattı." ifadeleri kullanılan açıklamada, elde edilen karın yanı sıra şirketin, net işletme sermayesini yıl sonuna kıyasla belirgin şekilde artırırken aynı zamanda net borcunu da sıfıra yaklaştırdığı, yabancı para açık pozisyonunda büyük bir azalma kaydeden şirketin, dünya çapında yükselen demir ve çelik piyasalarında güçlü yönetim iradesiyle pozisyonunu aldığı aktarıldı.

Borsa İstanbul'da (BİST) paylarının tamamı halka arz olan şirketin, 2021 ilk çeyreğinde birçok aracı kurumun beklentilerinin üzerinde açıkladığı kar ile sadece yükselen piyasanın değil aynı zamanda istikrarlı yönetim anlayışının da etkisini ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, yılın ilk üç ayında, Toplu İş Sözleşmesi süreci de yaşayan fabrikanın, daha sürdürülebilir bir kalite ve üretim anlayışı için, çalışan haklarında önemli iyileştirmelerde bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ham madde tüketiminde yerli tedarike öncelik veren şirketin, ülke ve bölge ekonomisine katkılarını sürdürdüğü, güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışı ile çevre ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam ettiği bildirildi.

KARDEMİR, yılın ilk çeyreğinde 501 milyon lira net kar açıkladı
KARDEMİR, yılın ilk çeyreğinde 501 milyon lira net kar açıkladı
KARDEMİR, yılın ilk çeyreğinde 501 milyon lira net kar açıkladı

Türk Lirası, Karabük, Faiz, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR, yılın ilk çeyreğinde 501 milyon lira net kar açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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