KARDEMİR'de hedef 3,5 milyon ton üretim - Son Dakika

KARDEMİR'de hedef 3,5 milyon ton üretim

01.04.2021 14:49
KARDEMİR'de hedef 3,5 milyon ton üretim, System.String[]

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu'nda konuşan KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, fabrikanın 2,5 milyon ton üretim kapasitesini geçtiğini ve hedeflerinin 3,5 milyon ton olduğunu söyledi.

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu'nda konuşan KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, fabrikanın 2,5 milyon ton üretim kapasitesini geçtiğini ve hedeflerinin 3,5 milyon ton olduğunu söyledi.

3 Nisan Karabük ve Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında 5. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu düzenlendi. KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstikal Marşı'nın ardından başladı.

Açılış konuşmasını yapan Karabük Valisi Fuat 3 Nisan'ın Karabük için çok önemli olduğunu belirterek, " Türkiye'deki sanayinin ve demir-çelik sektörünün gelişmesi Karabük'e demir çelik fabrikasının kurulmasıyla birlikte ivme kazandı. Modern ülkenin modern şehirleşmesinin altında, Kardemir'de üretilen ürünlerin kullanılmasının büyük faydasının olduğunu biliyoruz. Ülkemizdeki diğer şehirlerdeki demir çelik sektörünün hem fikir olarak hem de altyapı olarak buradaki bilgi birikimi ve Kardemir'deki işçilerin ve mühendislerin oralarda onlara öncülük etmesinden kaynaklı bir altyapı olduğunu biliyoruz" dedi.

Karabük'ün lokomotifinin KARDEMİR olduğunu ifade eden Gürel, kentteki bütün sanayicilerin neredeyse ham maddesinin yüzde 70'ini KARDEMİR'den karşıladığını söyledi.

Gürel, Karabük'ten dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıldığını, Karabük ayarında bir şehirde bu kadar firmanın ihracat yapmasının çok kolay bir iş olmadığını kaydederek, "Sanayicimizin de ufkunun ne kadar geniş olduğunu, dünyanın herhangi bir yerinde satamayacağı ürün olmadığını düşünen insanların bulunduğu bir sanayi altyapısına sahibiz. Bunların hepsinin altında KARDEMİR yatmakta. Burada üretilen ürünler ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde, milli ve yerli ürünlerin üretilmesinde, kendine yeten bir Türkiye'nin oluşmasında da çok büyük değer olarak ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

KARDEMİR'de hedef 3,5 milyon ton üretim

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ise KARDEMİR'in 84 yıl önce 250-300 bin tonla başlayan başladığını bugün de 2,5 milyon tonu geçtiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Önümüzdeki yıllarda 3,5 milyon tona gelmeyi hedefliyoruz. Bu ilave yatırımlarla olacak. KARDEMİR'in sırtında başka misyonlar da var. Türkiye'de hiçbir fabrikanın üretemediği ürünleri ortaya koyuyoruz. Başta 72 metre uzunluğundaki demir yolu rayları, yüksek hızlı tren rayları. Bu sene inşallah demiryolu tekerleği konusunu hızlandıracağız. Ağır profiller konusu var. Türkiye'de hiçbir yerde üretilemeyen ve kangal halinde üretilen kalın kangallar. Otomotiv, makine imalat ve özellikle savunma sanayi için çok önem arz eden malzemelerden bahsediyoruz."

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 93 farklı ülkeden öğrenci getirdiklerini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: " Başka bir yönden burayı destekliyoruz. 10 bin 93 uluslararası öğrenci var. Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversiteyiz. Bu Karabük için Türkiye için inanılmaz bir rakam her duyan şaşırıyor. Bizim planımız burada para kazanmak değil uluslararası camiada Karabük üniversitesinin adını duyurmaktı. Karabük'ün adını sadece Türkiye'de değil dünyada birçok yerde duyuluyor. Bunlar bizi çok duygulandırıyor. Bizim bir amacımız vardı. 100 bin nüfuslu bir şehri dünyada tanınır bir üniversite yapmaktı. İki yıldır dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasına giriyoruz. Bu bizim inanılmaz bir gurur kaynağı." - KARABÜK

KARDEMİR'de hedef 3,5 milyon ton üretim
KARDEMİR'de hedef 3,5 milyon ton üretim
KARDEMİR'de hedef 3,5 milyon ton üretim
KARDEMİR'de hedef 3,5 milyon ton üretim

Demir Çelik, Türkiye, Karabük, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KARDEMİR'de hedef 3,5 milyon ton üretim - Son Dakika


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