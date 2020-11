Kardemir Karabükspor: 1-0

STAT: Gazi

HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Necdet Çelik (xx), Abdullah Melih Karaduman (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: Sefa (xx)-, Recep (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 80 Eren Moroğlu x), Metin Can (xx), Birkan (xx) (Dk. 90+3 Kerem), Ömer (xx), Mert (xx), Faruk (xx), Hakkı Can (xx), Ali Can (xxx) (Dk. 80 Eren Evin x), Hakan (x)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (x)-, Arda (x), Sezer (x), Emre (x), Toykan (x) (Dk. 70 Ömer Çelik x), Mert (x), Ömer Yaylacı (x) (Dk. 86 Nazmican x), Ömer Yılmaz (x) (Dk. 67 Uğurcan x), Cihan (x), (Dk. 67 Doğukan x), Tuğrul (x), Berk (x)GOL: Dk. 56 Ali Can (GMG Kastamonuspor )SARI KARTLAR: Hakan, Ömer, Sefa (GMG Kastamonuspor), Berk, Ömer Yaylacı, Arda ( Kardemir Karabükspor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.56'ncı dakikada GMG Kastamonuspor atağında Faruk'ın pasıyla topla buluşan Ali Can'ın penaltı noktasından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

