Son Dakika Haberleri: Kardemir karabükspor: 2-3
Son Dakika Spor Kardemir karabükspor: 2-3

Kardemir karabükspor: 2-3

1 saat önce

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Alim Kandemir, Nurettin Dinçer Demir, Ali EtlikciBİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet - Onur, Ahmet, Kadir Bekmezci, Ömer Yıldız (Dk.37 Selim), Serdar, Cengizhan, Hebat (Dk.57 Sefa), Murathan, Kadir Taşoğlu, Muhammed (Dk.

Kardemir karabükspor: 2-3, System.String[]

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Alim Kandemir, Nurettin Dinçer Demir, Ali Etlikci

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet - Onur, Ahmet, Kadir Bekmezci, Ömer Yıldız (Dk.37 Selim), Serdar, Cengizhan, Hebat (Dk.57 Sefa), Murathan, Kadir Taşoğlu, Muhammed (Dk.45 Murat)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Halit - Arda, Sezer, Tuğrul, Emre, Toykan (Dk.45 Berkay), Doğukan (Dk.59 Barbaros), Ömer Faruk Yılmaz, Cihan, Berk (Dk.75 Fatih), Batuhan

GOLLER: Dk.38 Serdar, Dk.76 (Pen) Kadir Bekmezci (Elazığspor) - Dk.6 Berk, Dk. 31 Batuhan, Dk.36 (Pen) Emre (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Serdar, Kadir, Murat, Murathan (Elazığspor) - Barbaros (Kardemir Karabükspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7'nci hafta maçında Birevim Elazığspor, sahasında Kardemir Karabükspor'a 3-2 mağlup oldu.

6'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Berk, plase vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

31'inci dakikada ceza sahasına atılan ara pasta topla buluşan Batuhan, fileleri havalandırdı: 0-2.

36'ncı dakikada Elazığspor savunmasının ceza sahası içinde müdahalesi sonucu, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Emre, topu filelere gönderdi: 0-3.

38'inci dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Serdar kafayı vurdu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

59'uncu dakikada ceza sahası dışından Batuhan'ın sert şutu direğe çarparak auta çıktı.

76'ncı dakikada Cengizhan'a ceza sahası içinde savunma tarafından yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kadir Bekmezci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

85'inci dakikada ceza sahası içine yapılan ortaya Serdar kafayı vurdu, kaleci Halit son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı, Elazığspor kendi sahasında Kardemir Karabükspor'a 3-2 mağlup oldu.


- Elazığ
Kardemir Karabükspor, Kadir Bekmezci, Ahmet Onur, Elazığspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:33 Kaynak: DHA
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