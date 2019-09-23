Kardemir Karabükspor'da kupa mesaisi başladı
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Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor 25 Eylül Çarşamba günü evinde Gümüşhanespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:19 Kaynak: İHA
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor 25 Eylül Çarşamba günü evinde Gümüşhanespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçının hazırlıklarına başladı.
Çamlık Sahası'nda Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman üç takımdan oluşan turnuva ile son buldu. - KARABÜK
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