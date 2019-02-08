Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor Maçına Hazır

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Eskişehirspor
ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor
, maçın hazırlıklarını tamamladı. Hasan Doğan
Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma koşusu, teknik çalışma ve şut denemeleri yapıldı.
Bütün oyuncuların katıldığı 1,5 saatlik idmanın ardından kafile, Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi.
Kırmızı-mavili ekipte kart cezalısı Ahmet Karadayı
, yarınki maçta sahada olamayacak.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadında 13.30'da oynanacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.