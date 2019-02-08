Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor Maçına Hazır

Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor Maçına Hazır

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma koşusu, teknik çalışma ve şut denemeleri yapıldı.

Bütün oyuncuların katıldığı 1,5 saatlik idmanın ardından kafile, Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi.

Kırmızı-mavili ekipte kart cezalısı Ahmet Karadayı, yarınki maçta sahada olamayacak.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadında 13.30'da oynanacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:37 Kaynak: AA

Hasan Doğan, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor, Spor
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