İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
21.11.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Haber Videosu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli bir hakim, miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı kardeşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Ümraniye'de bugün yaşanan olayda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli bir hakim, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan hakim hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kardeş polis tarafından gözaltına alındı.

SİLAHLA YARALAYIP KAÇTI

Alınan bilgiye göre, saat 09.40 sıralarında, Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde silahlı kavga olduğuna ilişkin anons üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Polisin çevredekilerle yaptığı görüşmede, iki kişinin kavga ettiği, bir kişinin diğerini silahla yaraladığı ve ardından yaralıyı aracına bindirerek olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

SALDIRGAN KARDEŞİ ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda, yaralanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde hakim olarak görev yapan Z.Y. olduğu ve sağ bileğinden hayati tehlikesi olmayan şekilde yaralandığı tespit edildi. Z.Y. ile yapılan görüşme sonucunda, kardeşi G.Y. ile aralarında miras paylaşımından dolayı husumet bulunduğu, bu yüzden tartıştıkları ve kardeşinin kendisini silahla vurduğu belirlendi.

Şüpheli G.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Ümraniye, İstanbul, Olaylar, Güncel, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Evlenecek çiftlere destek miktarı 250 bin liraya çıkacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Evlenecek çiftlere destek miktarı 250 bin liraya çıkacak
Yeni parti mi kuracak Demirtaş’tan dilden dile dolaşan iddiaya yanıt var Yeni parti mi kuracak? Demirtaş'tan dilden dile dolaşan iddiaya yanıt var
Sera Kadıgil’in Bakan Yusuf Tekin’le ilgili sözleri komisyonu karıştırdı Sera Kadıgil'in Bakan Yusuf Tekin'le ilgili sözleri komisyonu karıştırdı
Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi Değeri dudak uçuklattı Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı
Sınır kapısında zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 ton mandalina imha edildi Sınır kapısında zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 ton mandalina imha edildi
İddiaların ardı arkası kesilmiyor Evrim Akın hakkında bir itiraf da ünlü yarışmacıdan geldi İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Evrim Akın hakkında bir itiraf da ünlü yarışmacıdan geldi

15:27
Katledilen İkbal Uzuner’in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
15:03
DEM Parti’den İmralı heyetine üye vermeyen CHP’ye tepki: Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak.
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki: Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak.
14:57
Dursun Özbek’ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti
14:22
CHP, İmralı’ya gitmeme kararı aldı
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı
14:15
İmralı ziyareti için karar günü Komisyon toplantısı başladı, kapalı oturum kararı alındı
İmralı ziyareti için karar günü! Komisyon toplantısı başladı, kapalı oturum kararı alındı
13:45
Feti Yıldız: MHP adına İmralı’ya ben gidiyorum
Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum
13:28
Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma
Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2025 15:45:32. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.