İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

Ümraniye'de bugün yaşanan olayda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli bir hakim, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan hakim hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kardeş polis tarafından gözaltına alındı.

SİLAHLA YARALAYIP KAÇTI

Alınan bilgiye göre, saat 09.40 sıralarında, Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde silahlı kavga olduğuna ilişkin anons üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Polisin çevredekilerle yaptığı görüşmede, iki kişinin kavga ettiği, bir kişinin diğerini silahla yaraladığı ve ardından yaralıyı aracına bindirerek olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

SALDIRGAN KARDEŞİ ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda, yaralanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde hakim olarak görev yapan Z.Y. olduğu ve sağ bileğinden hayati tehlikesi olmayan şekilde yaralandığı tespit edildi. Z.Y. ile yapılan görüşme sonucunda, kardeşi G.Y. ile aralarında miras paylaşımından dolayı husumet bulunduğu, bu yüzden tartıştıkları ve kardeşinin kendisini silahla vurduğu belirlendi.

Şüpheli G.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.